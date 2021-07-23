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«Интернасьонал» проиграл «Олимпии» в серии пенальти и вылетел из Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал» дома в серии послематчевых пенальти уступил парагвайской «Олимпии» и покинул турнир.

Основное время встречи, прошедшей в Порту-Алегри, завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти игроки «Олимпии» реализовали все пять ударов, отличились Алехандро Сильва, Исидо Питта, Брайан Охеда, Ричард Ортис и Дерлис Гонсалес. У «Интернасьонала» забили Андраде Эденилсон, Габриэл Бошилья, Мойзес и Маурисио. Единственный промах допустил Тьяго Гальярдо.

Таким образом, в четвертьфинале турнира «Олимпия» встретится с ещё одним бразильским клубом — «Фламенго». Первый матч противостояния пройдёт 11 августа.

Ранее стали известны ещё две четвертьфинальные пары турнира: «Сан-Паулу» (Бразилия) — «Палмейрас» (Бразилия) и «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Атлетико Минейро» (Бразилия).