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Вейналдум: хотел бы, чтобы Погба перешёл в «ПСЖ». Он один из лучших полузащитников в мире

Вейналдум: хотел бы, чтобы Погба перешёл в «ПСЖ». Он один из лучших полузащитников в мире
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Новичок «Пари Сен-Жермен» полузащитник Жоржиньо Вейналдум высоко отозвался о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, которого связывают с переходом в парижский клуб.

«Погба прекрасен. Я играл против него несколько раз, и это потрясающий футболист. Все клубы хотели бы его заполучить. Если вы спросите любого игрока, он тоже скажет, что хочет, чтобы Погба присоединился к его команде. У Поля есть всё, он один из лучших полузащитников в мире. Я бы хотел, чтобы он перешёл к нам», — приводит слова Вейналдума RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» раздумывает над продажей Погба, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт 28-летнего французского футболиста истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.

В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»:

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