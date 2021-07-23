Вейналдум: хотел бы, чтобы Погба перешёл в «ПСЖ». Он один из лучших полузащитников в мире

Новичок «Пари Сен-Жермен» полузащитник Жоржиньо Вейналдум высоко отозвался о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, которого связывают с переходом в парижский клуб.
«Погба прекрасен. Я играл против него несколько раз, и это потрясающий футболист. Все клубы хотели бы его заполучить. Если вы спросите любого игрока, он тоже скажет, что хочет, чтобы Погба присоединился к его команде. У Поля есть всё, он один из лучших полузащитников в мире. Я бы хотел, чтобы он перешёл к нам», — приводит слова Вейналдума RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» раздумывает над продажей Погба, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт 28-летнего французского футболиста истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»:
- 23 июля 2021
-
10:07
-
09:56
-
09:53
-
09:34
-
09:21
-
08:54
-
07:38
-
07:16
-
06:52
-
06:31
-
06:18
-
03:59
-
03:15
-
02:20
-
02:02
-
00:40
-
00:31
-
00:10
- 22 июля 2021
-
23:54
-
23:40
-
23:08
-
22:59
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:17
-
21:50
-
21:50
-
21:45
-
21:29
-
21:23
-
21:10
-
20:54
-
20:33
-
20:18