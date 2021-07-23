Эльдор Шомуродов стал трансферной целью «Ромы»

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Iltempo. По информации источника, генеральный директор клуба Тьягу Пинту лично заинтересован в приобретении футболиста.
Ранее стало известно, что нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего уроженца Узбекистана заинтересован туринский «Ювентус».
Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 25-летний форвард провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.
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