Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о задачах, поставленных перед Рангником и его командой специалистов

«Локомотив» объявил о задачах, поставленных перед Рангником и его командой специалистов
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также специалисты, приглашённые им, приступили к работе в спортивном подразделении клуба, сообщает пресс-служба клуба.

Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:

– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;
– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;
– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;
– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путём внедрения критически важных компетенций в системах клуба;
– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

Должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям займёт Хорхе Иван Мартинес Рентериа. На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд. Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба. Также к клубу присоединился Евгений Меркель, который займёт должность руководителя по трансформации.

Новость по теме
Цорн подписал контракт с «Локо» на 3 года. Затраты на него и Рангника — € 5,5 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021