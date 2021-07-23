«Локомотив» объявил о задачах, поставленных перед Рангником и его командой специалистов

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник, а также специалисты, приглашённые им, приступили к работе в спортивном подразделении клуба, сообщает пресс-служба клуба.
Перед Рангником и его штабом стоит задача реализации новой спортивной стратегии клуба, которая включает в себя:
– достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене;
– достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора;
– внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба;
– обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путём внедрения критически важных компетенций в системах клуба;
– популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.
Должность директора по развитию игроков, медицине и инновациям займёт Хорхе Иван Мартинес Рентериа. На должность технического директора назначен Томас Цорн. В его функции входит координация всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптация и интеграция игроков, координация административного персонала клубных команд. Также Цорн будет обеспечивать административную поддержку всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба. Также к клубу присоединился Евгений Меркель, который займёт должность руководителя по трансформации.
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