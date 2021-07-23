«Уфа» представила три комплекта формы на сезон-2021/2022

«Уфа» презентовала новую форму, в которой она будет выступать на протяжении следующего сезона. Соответствующее видео появилось в «твиттере» клуба.
Домашняя форма выполнена в фиолетовом цвете с небольшими белыми вставками. Еще два комплекта экипировки представлены в чёрном (с розовыми вставками) и белом цветах.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
Напомним, сегодня, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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