Дриусси публично извинился перед Семаком

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в преддверии ухода из клуба извинился перед главным тренером команды Сергеем Семаком за своё поведение. В декабре прошлого года аргентинец во время стрима пожаловался, что играет на «дерьмовой позиции».
«Осенью 2018-го Семак перевёл меня налево. Знаю, что он объяснял это тем, что оттуда я делаю больше голевых передач. Думаю, в «Зените» на этой позиции я провёл много неплохих матчей, но как нападающему мне очень хотелось забивать, а постоянно это делать не получалось. Потом пришёл Сердар Азмун, у них с Дзюбой получилась отличная связка — никаких вопросов, что меня ставили на другую позицию. Но с мыслью об отсутствии голов я так и не справился. Поэтому и случился тот самый стрим. Это был пик. Сказал, что у меня плохая позиция, и всё такое. Да вы и сами всё знаете.
Прошло несколько месяцев, а публично я ещё не просил прощения у Семака. Кажется, сейчас лучший момент. Я не должен был обсуждать позицию, тем более ругать её. Это непрофессионально. Знаю, что у Семака спрашивали об этом после игры с «Боруссией». Знаю, что Дзюба постоянно хвалил мою работу на команду. Это доказывает, что «Зенит» — семья. В том числе поэтому я не должен был говорить такое — ни тренеры, ни партнёры такого не заслужили. В команде ко мне всегда относились хорошо, этим нужно гордиться. После случившегося мы поговорили с Семаком — кажется, поняли друг друга, спасибо ему», — цитирует Дриусси Sports.ru.
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