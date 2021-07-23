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В «Спартаке» отреагировали на информацию, что «Ахмат» выкупит Артёма Тимофеева

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что «Ахмат» выкупит Артёма Тимофеева
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В «Спартаке» прокомментировали информацию, что «Ахмат» выкупит у красно-белых полузащитника Артёма Тимофеева. Ранее «Матч ТВ» сообщил о намерении грозненского клуба подписать с футболистом полноценный контракт.

«Пока могу подтвердить только, что интерес со стороны «Ахмата» действительно есть», — сказал пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что клуб ведёт переговоры со «Спартаком» по полузащитнику Артёму Тимофееву и нападающему Георгию Мелкадзе.

В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». «Ахмат» занял 11-е место.

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