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Источник: «Спартак» предложил € 4,9 млн за бразильского защитника Гугу

Источник: «Спартак» предложил € 4,9 млн за бразильского защитника Гугу
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Московский «Спартак» предложил € 4,9 млн за защитника бразильского «Атлетико Минейро» Гугу, сообщает Rapidonoar.

Защитник является воспитанником клуба «Аваи», из которого он перешёл в бразильский «Атлетико Минейро» в 2019 году. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 18 матчей и забил один гол, не отметившись результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 7 млн.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. В межсезонье у красно-белых сменился главный тренер — вместо Доменико Тедеско команду возглавил Руй Витория.

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