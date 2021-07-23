«Ростов» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 23 июля, состоится матч «Ростов» — «Динамо». Стартовая встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Буланов. Отвечать за VAR будет Павел Кукуян, ему поможет Алексей Лунёв.



В прошлом сезоне «Ростов» набрал в 30 турах 43 очка и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Динамо» (50) финишировало на седьмой строчке и не сумело пробиться в еврокубки.