Журналист рассказал, как чуть не подрался с Черчесовым после вылета «Спартака» из ЛЧ

Журналист Андрей Бодров поделился воспоминаниями о конфликте со Станиславом Черчесовым, который на тот момент занимал пост главного тренера московского «Спартака».



«Однажды чуть до драки не дошло. Виноват я: ошибся в формулировке. «Спартак» по пенальти проиграл «Селтику» в квалификации Лиги чемпионов. Я увидел, как Черчесов в технической зоне схватил могучими руками огромный ковёр, килограмм на сто, поднял его в воздух и грохнул оземь. Стюарды разбежались. На пресс-конференции задаю вопрос: «А что это за фокус, с ковром-то?» То есть тренер только что потерял год карьеры, мечту, испытал страшное потрясение — а я ему про ковёр.



После выхожу на трибуну — а там Черчесов. «Молодой человек, и что ты мне хотел этим сказать?!» — «Спрашиваю, что хочу». Я и не заметил, что уже держим друг друга за грудки (легонечко) и рычим. Нас разняли, а Черчесова удерживал коллега Дзичковский. При этом Саламович отходчивый, никогда не обижался. Спустя несколько дней созванивались, и он снова пытался меня вразумить», — цитирует Бодрова Sport24.