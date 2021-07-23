Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года
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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сон Хын Мином.
Новое соглашение «шпор» с 29-летним южнокорейским футболистом рассчитано до лета 2025 года. Условия договора не разглашаются, однако сообщалось, что за четыре сезона Сон суммарно заработает € 48 млн.
Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург». Предыдущий контракт игрока со «шпорами» истекал летом 2023 года. С 2010-го форвард вызывается в национальную команду Южной Кореи.
В минувшем сезоне Сон принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
Видео гола Сона в ворота «Лидс Юнайтед»:
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