Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сон Хын Мином.



Новое соглашение «шпор» с 29-летним южнокорейским футболистом рассчитано до лета 2025 года. Условия договора не разглашаются, однако сообщалось, что за четыре сезона Сон суммарно заработает € 48 млн.



Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург». Предыдущий контракт игрока со «шпорами» истекал летом 2023 года. С 2010-го форвард вызывается в национальную команду Южной Кореи.



В минувшем сезоне Сон принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

Видео гола Сона в ворота «Лидс Юнайтед»: