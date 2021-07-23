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Сон Хын Мин: я счастлив в «Тоттенхэме». Раздумывать над новым контрактом не пришлось

Сон Хын Мин: я счастлив в «Тоттенхэме». Раздумывать над новым контрактом не пришлось
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение 29-летнего южнокорейца рассчитано до лета 2025 года.

«Играть здесь на протяжении шести лет уже было большой честью. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» как дом, с его болельщиками, игроками и персоналом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение. Я счастлив здесь и буду рад вновь увидеть фанатов в скором времени», — приводит слова Сона пресс-служба «Тоттенхэма».

Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург». С 2010-го форвард вызывается в национальную команду Южной Кореи. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

Видео гола Сона в ворота «Лидс Юнайтед»:

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