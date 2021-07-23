Урош Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом»
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27-летний сербский защитник Урош Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба.
Радакович является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Урош выступал за «Новару» (Италия), «Сигму» и «Спарту» (оба — Чехия), «Вислу» (Краков, Польша) и «Астану» (Казахстан). По выступлениям за «Оренбург» (15 игр, один гол) сербу знаком чемпионат России. В «Арсенале» центральный защитник будет выступать под номером 4.
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона. Сегодня, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги.
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