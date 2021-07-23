Кингсли Коман сменил игровой номер в «Баварии»

Фланговый нападающий «Баварии» Кингсли Коман будет выступать в предстоящем сезоне под новым игровым номером.
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 25-летний футболист взял себе 11-й номер, освободившийся после ухода Дугласа Косты. Ранее Кингсли играл под номером 29.
Ранее сообщалось, что Коман не может договориться с «Баварией» о новом контракте. По условиям действующего соглашения, истекающего в 2023 году, француз получает € 9 млн за сезон до вычета налогов. Клуб предлагает ему € 13 млн, но Кингсли хочет поднять оклад до уровня Лероя Зане — € 18 млн.
Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», где провёл первый год на взрослом уровне, после чего перебрался в «Ювентус». В 2015 году вингера арендовала «Бавария», а спустя два года выкупила его.
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