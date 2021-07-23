Бускетс, Альба и Серхи Роберто отказались снижать свои зарплаты в «Барселоне»

«Барселона» пытается урезать зарплатную ведомость в условиях финансовых трудностей и проблем с подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси.



Как сообщает ESPN, каталонский клуб связался с агентами защитника Жорди Альбы и полузащитников Серхио Бускетса и Серхи Роберто с просьбой сократить оклады, однако получил отказ. Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн, а Роберто — € 10,5 млн.



Напомним, в конце июня у Месси истёк контракт с «Барселоной», и с тех пор он пребывает в статусе свободного агента. Из-за несоответствия потолку зарплат сине-гранатовые не только не могут продлить соглашение с аргентинцем, но и зарегистрировать новичков, пришедших в команду в это трансферное окно.