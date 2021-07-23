Судья Кукуян рассказал, как отреагировал на угрозу Федуна снять «Спартак» с РПЛ

Футбольный судья Павел Кукуян рассказал, как отреагировал на угрозу владельца «Спартака» Леонида Федуна снять красно-белых с розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Выходить на любую игру Премьер-Лиги психологически очень трудно. Здесь Леонид Федун, там ещё кто-то, тут республика, там ещё одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что эта игра будет для тебя последней. Но если представители топ-клуба ещё и в прессе высказываются, становится ещё сложнее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих игроков. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с судьями разговаривать. И всё им в итоге не так, везде судьи виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства», — цитирует Кукуяна Sport24.
- 23 июля 2021
-
16:20
-
16:11
-
15:55
-
15:49
-
15:32
-
15:30
-
15:20
-
14:59
-
14:56
-
14:46
-
14:36
-
14:05
-
13:56
-
13:28
-
13:17
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:39
-
12:21
-
12:18
-
12:14
-
12:11
-
11:43
-
11:36
-
11:17
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:36
-
10:23
-
10:07
-
09:56
-
09:53
-
09:34