Судья Кукуян рассказал, как отреагировал на угрозу Федуна снять «Спартак» с РПЛ

Футбольный судья Павел Кукуян рассказал, как отреагировал на угрозу владельца «Спартака» Леонида Федуна снять красно-белых с розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«Выходить на любую игру Премьер-Лиги психологически очень трудно. Здесь Леонид Федун, там ещё кто-то, тут республика, там ещё одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что эта игра будет для тебя последней. Но если представители топ-клуба ещё и в прессе высказываются, становится ещё сложнее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих игроков. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с судьями разговаривать. И всё им в итоге не так, везде судьи виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства», — цитирует Кукуяна Sport24.