«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Джейдона Санчо

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».
21-летний футболист сборной Англии подписал с «красными дьяволами» контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2026 года. Договор также предусматривает опцию продления ещё на год. Сумма сделки не разглашается, однако сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» за Джейдона € 85 млн.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»
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