Бывший защитник «Шахтёра» Якуба: отказался переходить в «Сочи», я всё-таки из Львова

Защитник латвийского клуба «Валмиера» Роман Якуба заявил, что отказался от перехода в «Сочи».



«Перед тем как на меня вышли представители «Валмиеры», мной интересовались два клуба — «Ракув» и «Сочи». С поляками не вышло договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой. Был вариант из России, с «Сочи». Они хотели подписать меня ещё зимой, им даже удалось договориться с «Шахтёром» по поводу суммы трансфера, но я всё-таки из Львова, так что решил отказаться. Через пару недель после этого на меня вышла «Валмиера», после этого вопрос насчет дальнейшего клуба был закрыт», — цитирует Якубу FootBoom.



Якуба стал игроком «Валмиеры» летом 2021 года. Он пополнил состав нового клуба на правах свободного агента. Ранее права на игрока принадлежали донецкому «Шахтёру».