Роман Зобнин: «Спартак» стал играть более раскрепощённо

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» после разгрома казанской команды на предсезонном турнире (4:0).
«Будет совсем другая игра, официальные матчи другой характер носят. В таких случаях главное победить и набрать три очка. Что касается паса Игнатова пяткой в матче с «Рубином», мы стали играть свободно, более раскрепощённо, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты — игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», — сказал Зобнин в ролике на YouTube-канале «Спартака».
Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Николай Ерёмин.
- 23 июля 2021
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