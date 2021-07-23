Роман Зобнин: «Спартак» стал играть более раскрепощённо

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» после разгрома казанской команды на предсезонном турнире (4:0).



«Будет совсем другая игра, официальные матчи другой характер носят. В таких случаях главное победить и набрать три очка. Что касается паса Игнатова пяткой в матче с «Рубином», мы стали играть свободно, более раскрепощённо, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты — игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», — сказал Зобнин в ролике на YouTube-канале «Спартака».



Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Николай Ерёмин.