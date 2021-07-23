Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» рассказали, какого цвета будет третья форма на сезон-2021/2022

В «Спартаке» рассказали, какого цвета будет третья форма на сезон-2021/2022
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы об игровой форме команды на сезон-2021/2022.

«Каким будет третий комплект формы? Это чёрная форма. Что касается различий формы для Лиги чемпионов и матчей в России, основное — это количество спонсоров на форме. С этого сезона УЕФА пошёл навстречу клубам, позволив разместить дополнительного спонсора на рукаве

Решения по форме обсуждались совместно с клубом. Конечно, я не смогу рассказать о них до презентации, но отсылки к истории «Спартака» безусловно будут», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее «Спартак» представил домашний и гостевой комплекты игровой формы на предстоящий сезон.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.

Болельщики «Спартака» раскритиковали новую форму своей команды. Вот ответ клуба Болельщики «Спартака» раскритиковали новую форму своей команды. Вот ответ клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021