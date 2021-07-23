В «Спартаке» рассказали, какого цвета будет третья форма на сезон-2021/2022

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы об игровой форме команды на сезон-2021/2022.
«Каким будет третий комплект формы? Это чёрная форма. Что касается различий формы для Лиги чемпионов и матчей в России, основное — это количество спонсоров на форме. С этого сезона УЕФА пошёл навстречу клубам, позволив разместить дополнительного спонсора на рукаве
Решения по форме обсуждались совместно с клубом. Конечно, я не смогу рассказать о них до презентации, но отсылки к истории «Спартака» безусловно будут», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее «Спартак» представил домашний и гостевой комплекты игровой формы на предстоящий сезон.
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 23 июля 2021
-
17:54
-
17:34
-
17:31
-
17:25
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:11
-
15:55
-
15:49
-
15:32
-
15:30
-
15:20
-
14:59
-
14:56
-
14:46
-
14:36
-
14:05
-
13:56
-
13:28
-
13:17
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:39
-
12:21
-
12:18
-
12:14
-
12:11
-
11:43
-
11:36
-
11:17