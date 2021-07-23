В «Спартаке» рассказали, какого цвета будет третья форма на сезон-2021/2022

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы об игровой форме команды на сезон-2021/2022.



«Каким будет третий комплект формы? Это чёрная форма. Что касается различий формы для Лиги чемпионов и матчей в России, основное — это количество спонсоров на форме. С этого сезона УЕФА пошёл навстречу клубам, позволив разместить дополнительного спонсора на рукаве



Решения по форме обсуждались совместно с клубом. Конечно, я не смогу рассказать о них до презентации, но отсылки к истории «Спартака» безусловно будут», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее «Спартак» представил домашний и гостевой комплекты игровой формы на предстоящий сезон.

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