Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС с октября будет получать меньше денег от букмекеров

РФС с октября будет получать меньше денег от букмекеров
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) с 1 октября будет получать меньше денег от букмекеров. Соответствующее постановление правительства РФ находится сейчас на рассмотрении в администрации президента.

Сейчас спортивные федерации и лиги получают от букмекеров целевые отчисления на развитие спорта — как со ставок на российские соревнования, так и на зарубежные. Деньги распределяются по специализации: выплаты по ставкам на Лигу чемпионов идут в РФС (футбол), на НХЛ – в ФХР (хоккей) и т. п.

Ряд федераций по олимпийским видам спорта, во главе с Федерацией спортивной борьбы, в апреле выступили с инициативой изменить схему, мотивируя это непричастностью федераций к организации зарубежных соревнований. При этом за счёт популярности видов спорта практически все целевые отчисления букмекеров доставались пяти-шести федерациям. Больше всего — РФС, который только в первом квартале 2021 года получил от букмекеров 900 миллионов рублей.

Предложенная схема — оставить «профильность» целевых отчислений от ставок на российские соревнования, а с иностранных событий делить между всеми спортивными федерациями. Эта инициатива поддержана властями, и с 1 октября 2021 года доходы РФС, ФХР, ФТР и других ведущих федераций уменьшатся.

Предлагается оставить только 20% от отчислений с иностранных событий. То есть только пятая часть денег от ставок, например, на АПЛ достанется РФС. Остальные 80% будут распределены между федерациями по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта. Это серьёзно снизит доходы того же РФС, так как обычно суммы ставок на иностранные события больше, чем на российские.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.

Новость по теме
В «Спартаке» ответили на претензии болельщиков, что белую полосу на форме занял спонсор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021