РФС с октября будет получать меньше денег от букмекеров

Российский футбольный союз (РФС) с 1 октября будет получать меньше денег от букмекеров. Соответствующее постановление правительства РФ находится сейчас на рассмотрении в администрации президента.



Сейчас спортивные федерации и лиги получают от букмекеров целевые отчисления на развитие спорта — как со ставок на российские соревнования, так и на зарубежные. Деньги распределяются по специализации: выплаты по ставкам на Лигу чемпионов идут в РФС (футбол), на НХЛ – в ФХР (хоккей) и т. п.



Ряд федераций по олимпийским видам спорта, во главе с Федерацией спортивной борьбы, в апреле выступили с инициативой изменить схему, мотивируя это непричастностью федераций к организации зарубежных соревнований. При этом за счёт популярности видов спорта практически все целевые отчисления букмекеров доставались пяти-шести федерациям. Больше всего — РФС, который только в первом квартале 2021 года получил от букмекеров 900 миллионов рублей.



Предложенная схема — оставить «профильность» целевых отчислений от ставок на российские соревнования, а с иностранных событий делить между всеми спортивными федерациями. Эта инициатива поддержана властями, и с 1 октября 2021 года доходы РФС, ФХР, ФТР и других ведущих федераций уменьшатся.



Предлагается оставить только 20% от отчислений с иностранных событий. То есть только пятая часть денег от ставок, например, на АПЛ достанется РФС. Остальные 80% будут распределены между федерациями по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта. Это серьёзно снизит доходы того же РФС, так как обычно суммы ставок на иностранные события больше, чем на российские.

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