Кордоба поприветствовал болельщиков «Краснодара» на русском языке. Видео

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который сегодня, 23 июля, был представлен в качестве новичка команды, поприветствовал болельщиков клуба на русском языке.
«Всем привет! Меня зовут Джон Кордоба», — сказал форвард в ролике, опубликованном в «твиттере» «быков». «Рубим неверные варианты ударения на корню. Добро пожаловать, Джон!» — подписала видео пресс-служба «Краснодара».
Видео можно посмотреть в «твиттере» краснодарского клуба.
В минувшем сезоне колумбиец выступал за «Герту» и в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 15 млн. Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).
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