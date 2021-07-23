Полузащитник Джейдон Санчо определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед». Хавбек будет выступать за манкунианцев под номером 25. В «Боруссии» англичанин играл под номером 7, в «Юнайтед» «семёрка» занята Эдинсоном Кавани.
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Манчестер Юнайтед».
21-летний Санчо подписал с «красными дьяволами» контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2026 года. Договор также предусматривает опцию продления ещё на год. Сумма сделки не разглашается, однако сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» за Джейдона € 85 млн.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
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