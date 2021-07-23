Пустовойтова и Курочкина обслужат матч женских команд Японии и Великобритании на Играх

Российские арбитры Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина получили назначение на Олимпиаде в Японии, сообщается на странице РФС в "Твиттере". Рефери обслужат матч женских команд Японии и Великобритании в группе E. Встреча состоится 24 июля. Начало — в 13.30 мск.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 21 июля по 7 августа 2021 года. Они должны были состояться в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдут на год позже, о чём 24 марта 2020 года объявил Международный олимпийский комитет. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.

Сегодня, 23 июля, Игры официально стартовали с зажжением олимпийского огня.