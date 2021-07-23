В «Боруссии» прокомментировали переход Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Представители дортмундской «Боруссии» прокомментировали переход Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
«Джейдон выразил явное желание вернуться на родину, в английскую Премьер-лигу. Он всегда вёл себя профессионально и корректно. Поэтому я хотел бы поблагодарить его от имени всех представителей «Боруссии», — цитирует председателя директоров «Боруссии» Ханса-Йоахима Вацке официальный сайт клуба.
«Джейдон добился больших успехов за четыре года с нами, особенно в заключительной фазе прошлого сезона, он внес важные голы и ассисты в успех команды. Мы благодарим его за приверженность и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — цитирует спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка официальный сайт клуба.
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