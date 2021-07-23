Прошла жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для команд ФНЛ-1
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты жеребьёвки 1/64 финала Кубка России сезона-2021/2022 для команд ФНЛ-1.
В результате жеребьёвки определились следующие пары: «КАМАЗ» — «Нефтехимик», «Велес» — «Томь», «Енисей» — «Акрон», «Волгарь» — «Кубань», «Факел» — «Олимп-Долгопрудный», «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», «Металлург» — «Текстильщик».
Ранее стало известно, что этом году призовой фонд Кубка России вырос в два раза, с 73,8 до 152,8 миллиона рублей. Теперь, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.
Действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив».
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