Прошла жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для команд ФНЛ-1

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты жеребьёвки 1/64 финала Кубка России сезона-2021/2022 для команд ФНЛ-1.

В результате жеребьёвки определились следующие пары: «КАМАЗ» — «Нефтехимик», «Велес» — «Томь», «Енисей» — «Акрон», «Волгарь» — «Кубань», «Факел» — «Олимп-Долгопрудный», «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», «Металлург» — «Текстильщик».

Ранее стало известно, что этом году призовой фонд Кубка России вырос в два раза, с 73,8 до 152,8 миллиона рублей. Теперь, помимо призовых выплат за достижение результатов, клубы смогут претендовать на получение целевых выплат аналогичного размера на развитие детско-юношеского футбола.

Действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив».