«Крылья Советов» объявили об аренде Глушенкова

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об аренде нападающего «Спартака» Максима Глушенкова. Стороны подписали арендное соглашение сроком на один сезон.

«Спрос на Максима Глушенкова был серьёзный. И мы очень рады, что смогли выиграть конкуренцию за этого талантливого и перспективного футболиста. Важно, что желание исходило не только с нашей стороны, но и со стороны самого игрока. Уверены, что Глушенков в этом сезоне порадует нас голами и передачами», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.

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