Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал переход в «Крылья Советов» на правах аренды. Напомним, стороны подписали арендное соглашение сроком на один сезон.
«Спасибо руководству клуба за доверие. Я рад вернуться в «Крылья Советов». Отдельно хочу поблагодарить Сергея Корниленко за то, что во время переговоров он нашёл нужные слова – это было важно для меня. В «Крыльях» собрался отличный коллектив, все понимают друг друга с полуслова. У меня огромное желание помочь команде», – приводит слова Глушенкова официальный сайт «Крыльев Советов».
В прошлом сезоне Глушенков выступал на правах аренды за «Химки». В Российской Премьер-Лиге 21-летний форвард провёл 11 матчей и забил два гола.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.
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