«Один из самых перспективных футболистов». В «Крыльях» прокомментировали переход Пиняева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с 16-летним нападающим Сергеем Пиняевым, который ранее выступал за «Чертаново».

«Сергей Пиняев – один из самых перспективных футболистов нашей страны. Мы считаем, что «Крылья Советов» – команда, в которой он будет прогрессировать и развиваться. Здесь знакомый ему коллектив и тренерский штаб. Между игроком и клубом сразу была взаимная заинтересованность. Сергей быстро адаптировался в команде, и мы ждём, что он будет приносить нам пользу в грядущем сезоне», — цитирует Корниленко пресс-служба клуба.

Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.

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