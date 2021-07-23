«Один из самых перспективных футболистов». В «Крыльях» прокомментировали переход Пиняева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с 16-летним нападающим Сергеем Пиняевым, который ранее выступал за «Чертаново».
«Сергей Пиняев – один из самых перспективных футболистов нашей страны. Мы считаем, что «Крылья Советов» – команда, в которой он будет прогрессировать и развиваться. Здесь знакомый ему коллектив и тренерский штаб. Между игроком и клубом сразу была взаимная заинтересованность. Сергей быстро адаптировался в команде, и мы ждём, что он будет приносить нам пользу в грядущем сезоне», — цитирует Корниленко пресс-служба клуба.
Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.
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