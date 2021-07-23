Лаксальт и Бальбуэна — в стартовом составе «Динамо» на матч-открытие РПЛ с «Ростовом»

Сегодня, 23 июля, состоится матч «Ростов» — «Динамо». Стартовая встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Комличенко.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Моро, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Захарян, Тюкавин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Буланов. Отвечать за VAR будет Павел Кукуян, ему поможет Алексей Лунёв.
В прошлом сезоне «Ростов» набрал в 30 турах 43 очка и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, «Динамо» (50) финишировало на седьмой строчке и не сумело пробиться в еврокубки.
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