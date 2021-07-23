«Крылья Советов» обратно выкупили Пруцева у «Сочи»

Полузащитник Данил Пруцев вернулся в «Крылья Советов», информирует официальный сайт самарского клуба. Футболист подписал с командой контракт сроком на три года.
Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. Как следствие, «Крылья» выкупили Данила обратно, сумма сделки не разглашается.
«За короткий промежуток времени, который Данил провел в нашей команде, всем стало понятно, что он хороший футболист. Сейчас, когда появилась возможность вернуть его обратно, мы решили ей воспользоваться. Данил достаточно универсальный игрок, хорошо адаптированный к требованиям тренерского штаба. Ему не потребуется много времени, чтобы вновь стать важной частью команды», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
- 23 июля 2021
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