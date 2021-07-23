Погба отклоняет предложения «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Полузащитник Поль Погба, скорее всего, не подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, переговоры между представителями Погба и «Юнайтед» не привели к результатам, конкретное предложение от клуба было отклонено полузащитником сборной Франции. Теперь манкунианцы должны принять решение о том, продать ли Погба этим летом или позволить ему досрочно разорвать контракт.
Погба давно интересуется «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб рассчитывает приобрести хавбека этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что «Юнайтед» ищет альтернативы Полю в полузащите, среди потенциальных целей Эдуарду Камавинга из «Ренна» и Леон Горецка из «Баварии».
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