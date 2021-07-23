Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста, информирует пресс-служба РФС.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – прокомментировал назначение Карпина президент РФС Александр Дюков.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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