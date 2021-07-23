Широков — о конфликте Карпина и Дзюбы: они едут в сборную, а не друг с другом целоваться

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков выразил мнение о возможной совместной работе нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.