Червиченко: Карпин — один из лучших в стране. Он доведёт игроков сборной до топ-состояния

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость. Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны. По мотивации на игру, наверное, Карпин — один из лучших у нас в стране. Спросить тоже может будь здоров как.

По тому, как «Ростов» постоянно генерит игроков, как они попадают в клуб средними, а выходят по самой дорогой цене. Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.