Автором первого гола в новом сезоне РПЛ стал 18-летний Арсен Захарян
Поделиться
Сегодня, 23 июля, «Ростов» встречается с «Динамо». Стартовый матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 20-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Шиманьски выкатил мяч Захаряну, а тот ударом в касание поразил ближний угол ворот. Забитый мяч 18-летнего Захаряна стал не только первым в этом матче, но и первым в новом розыгрыше чемпионата России.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Буланов. За VAR отвечает Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Лунёв.
Комментарии
- 23 июля 2021
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:27
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:46
-
19:23
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:52
-
18:47
-
18:40
-
18:38
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
17:56
-
17:54
-
17:34
-
17:31
-
17:25
Партнерский контент