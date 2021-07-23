Автором первого гола в новом сезоне РПЛ стал 18-летний Арсен Захарян

Сегодня, 23 июля, «Ростов» встречается с «Динамо». Стартовый матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Шиманьски выкатил мяч Захаряну, а тот ударом в касание поразил ближний угол ворот. Забитый мяч 18-летнего Захаряна стал не только первым в этом матче, но и первым в новом розыгрыше чемпионата России.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервный рефери — Евгений Буланов. За VAR отвечает Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Лунёв.