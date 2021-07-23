Стало известно, почему сорвалось назначение Штефана Кунца в сборную России

Назначение немецкого специалиста Штефана Кунца в сборную России сорвалось из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с Кунцем. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Этот специалист должен был работать с Кунцем в связке. После этого переговоры зашли в тупик, хотя контракт со Штефаном должен был быть подписан в среду-четверг. После этого в РФС согласились на условия Карпина с совмещением», — сказал источник «Чемпионату».

На пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля, назначен наставник «Ростова» Валерий Карпин.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.