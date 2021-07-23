«Мы найдём, кто будет бить пенальти». Червиченко — о роли Дзюбы в сборной при Карпине

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу потенциальной роли нападающего Артёма Дзюбы в сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Конфликт Дзюбы и Карпина? Выступление Дзюбы на чемпионате Европы, по-моему, говорит о том, что мы не особо должны страдать. Мы найдём, кто будет бить пенальти, а остальные все мячи Дзюба принял спиной. Карпин — такой человек, который способен принимать правильные решения, учитывая все стороны. Если Дзюба будет лучшим, то предыдущие конфликты не будут играть никакой роли для страны и сборной», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.



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