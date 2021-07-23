Стали известны условия работы Карпина в сборной России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) объявил условия, на которых специалист будет работать с национальной командой.

«В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения», — сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале