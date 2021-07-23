Шишкин: мой прогноз — Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную России

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушёл при нём. Но после того, как он ушёл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение. Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Всё больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.



История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант, ха-ха. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.