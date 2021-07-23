Созин: Карпина назначили потому, что больше никого нет. Никто в сборную идти не хочет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу назначения Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.
«Десятого сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин — уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещё и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают — нужны кардинальные изменения, смена тренера — не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе.
Уровень Карпина — первый из возможных наших кандидатов. Никого другого на короткий срок нет. Хотелось бы услышать, что Карпину поставили задачу выхода на ЧМ-2022. И это будет критерием его оценки. У Черчесова была задача только выйти на Евро, но его сняли. Так что озвучьте задачу, чтобы потом не было споров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 23 июля 2021
-
22:27
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:27
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:46
-
19:23