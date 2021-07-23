Созин: Карпина назначили потому, что больше никого нет. Никто в сборную идти не хочет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу назначения Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Десятого сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин — уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещё и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают — нужны кардинальные изменения, смена тренера — не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе.

Уровень Карпина — первый из возможных наших кандидатов. Никого другого на короткий срок нет. Хотелось бы услышать, что Карпину поставили задачу выхода на ЧМ-2022. И это будет критерием его оценки. У Черчесова была задача только выйти на Евро, но его сняли. Так что озвучьте задачу, чтобы потом не было споров», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.