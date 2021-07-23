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«Ну было и было, в плане страны это мелочь». Гаджиев — о конфликте Карпина и Дзюбы

«Ну было и было, в плане страны это мелочь». Гаджиев — о конфликте Карпина и Дзюбы
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Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев выразил мнение о возможной совместной работе нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Что касается конфликта Дзюбы и Карпина, они оба должны понимать, что это жизнь. Без конфликтов и негатива она невозможна. Нужно служить интересам национальной сборной. Им должны служить все. Нужно урегулировать все свои споры, это не мелочь, но в плане страны – это мелочь. Ну было и было, сейчас уже другое время», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.

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