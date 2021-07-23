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Онопко может войти в тренерский штаб Карпина в сборной России

Онопко может войти в тренерский штаб Карпина в сборной России
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Бывший защитник сборной России и «Спартака» Виктор Онопко, который имел тренерский опыт в ЦСКА, является кандидатом в штаб Валерия Карпина в сборной России, информирует РБК.

Согласно сведениям источника, переговоры РФС с Онопко близки к завершению. Кандидатура Виктора прорабатывалась ещё на прошлой неделе. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». Контракт РФС с Валерием Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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