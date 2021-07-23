«Динамо» на выезде обыграло «Ростов» в первом матче РПЛ нового сезона

«Ростов» принимал московское «Динамо» в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги. Встреча первого тура чемпионата России прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Динамо» открыло счёт на 20-й минуте. Москвичи вышли в атаку, в которой Шиманьски выкатил мяч Захаряну, а тот ударом в касание поразил ближний угол ворот. На 33-й минуте гости удвоили преимущество. Лесовой от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Бальбуэна опасно пробил головой — Песьяков отразил мяч, а Тюкавин воспользовался отскоком мяча на ногу и забил второй гол команды — 2:0.
Таким образом, «Динамо» набирает первые очки в чемпионате России, а «Ростов» начинает сезон с домашнего поражения. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Уфой», а ростовчане — с «Зенитом».
- 23 июля 2021
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