Б. Игнатьев: категорически против совмещения Карпиным, это ничего не даст сборной

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.

«Карпин — вполне пристойная кандидатура, которую мы все держали в уме. Он один из серьёзных специалистов в нашем футболе и достоин этого назначения. Никто не берётся говорить, какой он тренер в сборной, но всегда надо с чего-то начинать. Он серьёзно проявил себя на уровне клубного футбола, работая в «Спартаке» и сейчас в «Ростове».

У Карпина много преимуществ перед теми, кто рассматривался на пост главного тренера национальной сборной. Он очень хороший тренер с точки зрения харизмы, выстраивания отношений с игроками. Валерий Георгиевич — человек раздевалки. Он отлично умеет противостоять давлению: его не особо отвлекает от рабочего процесса всё, что говорят журналисты, болельщики, руководство. Для тренера очень важно, когда он идёт своим выбранным путём. Исходя из наличия игроков, у Карпина хороший футбол, он построил конкурентоспособный «Ростов». Валерий Георгиевич сам был очень хорошим игроком в прошлом, он является авторитетом в нашем футболе. Это очень важно для нынешних футболистов.

Я категорически против совмещения с постом главного тренера «Ростова». Это очень неправильно и не даст ничего с точки зрения усиления в работе тренером национальной команды. Нужно учитывать, что уже первого сентября сборной России предстоит главная игра с Хорватией. Карпину нужно окунуться в работу со сборной, понимаю, что надо пересмотреть всех тех футболистов, которых он видит в составе. Надо ездить, смотреть игры, быть в процессе 24 часа в сутки. Либо он должен найти себе помощников, которые понимают его видение, цели и идеи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.