Гамула: в совмещении нет ничего тяжёлого, Карпин — молодой и живой тренер

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост наставника сборной России.
«Назначение Валерия Георгиевича на пост главного тренера национальной сборной — это очень хорошо. Мы все этого ждали, хотели и наконец-таки получили. Я безумно за него рад и уверен, что он справится.
В совмещении должностей главного тренера сборной России и главного тренера «Ростова» нет ничего тяжёлого. Он молодой специалист, живой. Ему хватит сил и запала. Всё будет нормально. Сейчас главное пройти отбор, а дальше со временем будет видно.
Мы не знаем, какой там был конфликт у Карпина с Дзюбой. Мы не можем говорить о том, чего не знаем. Лучше позвонить Дзюбе, он нам всё расскажет. Это их личное дело, в которое не хочется лезть», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 23 июля 2021
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