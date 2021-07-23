Гамула: в совмещении нет ничего тяжёлого, Карпин — молодой и живой тренер

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост наставника сборной России.

«Назначение Валерия Георгиевича на пост главного тренера национальной сборной — это очень хорошо. Мы все этого ждали, хотели и наконец-таки получили. Я безумно за него рад и уверен, что он справится.



В совмещении должностей главного тренера сборной России и главного тренера «Ростова» нет ничего тяжёлого. Он молодой специалист, живой. Ему хватит сил и запала. Всё будет нормально. Сейчас главное пройти отбор, а дальше со временем будет видно.



Мы не знаем, какой там был конфликт у Карпина с Дзюбой. Мы не можем говорить о том, чего не знаем. Лучше позвонить Дзюбе, он нам всё расскажет. Это их личное дело, в которое не хочется лезть», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.