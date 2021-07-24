Карпин – тренер сборной, первый матч РПЛ, первая медаль россиян на ОИ-2020. Главное к утру

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу, «Динамо» обыграло «Ростов» в первом матче сезона РПЛ, а стрелок Анастасия Галашина завоевала первую медаль среди российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России.

2. «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» в первом матче РПЛ нового сезона.

3. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио.

4. Стало известно, почему сорвалось назначение Штефана Кунца в сборную России.

5. «Рома» и «Байер» готовы купить Сердара Азмуна у «Зенита».

6. Российские гимнасты завершили квалификацию ОИ-2020 на втором месте.

7. Даниил Медведев победил Александра Бублика на старте олимпийского теннисного турнира.

8. Свечков был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ.

9. Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла Китай во втором матче на Олимпиаде-2020.

10. Ванзант проиграла Остович в финале турнира на кулаках Bare Knuckle FC 19.

11. Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу на старте олимпийского турнира в Токио.

12. Все выборы клубов НХЛ в первом раунде драфта новичков 2021 года.

13. Российские спортсмены были в стильной форме, Осака зажгла огонь Игр в Токио. Фото открытия.

14. «Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис».

15. «Крылья Советов» подписали контракт с Сергеем Пиняевым.