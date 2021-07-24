«Локомотив» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 24 июля, состоится матч «Локомотив» — «Арсенал» (Тула). Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Андрей Фисенко. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, ему поможет Николай Богач.
В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. В свою очередь, «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.
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