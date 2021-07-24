«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Бавария» опубликовала фотографии нового комплекта домашней игровой формы, в которой команда выступит в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в тёмно-красном цвете с более светлыми полосками на торсе. Над эмблемой немецкой команды появилась пятая звезда. Техническим спонсором «Баварии» является немецкая фирма Adidas.

Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».



Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды. Однако клуб может поставить звезду над своей эмблемой при третьем, пятом, 10-м, 20-м и 30-м титулах. Но по итогам прошлого сезона добавления пятой звезды не произошло из-за того, что свой первый титул «Бавария» завоевала ещё до создания Бундеслиги.

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