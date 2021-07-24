«У нас возникла взаимная симпатия». Пиняев прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» нападающий Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в самарскую команду.
«Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Какие ставлю цели на сезон? Максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями, пасами и голами.
Я знаю, что это команда одного города, люди любят эту команду. Мы все заинтересованы, чтобы радовать болельщиков. Они ходят на стадион, у команды есть поддержка, а значит, будет и результат.
Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт. Говорил ли Сергей Корниленко какие-то особые слова? Нет, но я сразу всё понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича были каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде», — цитирует Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 24 июля 2021
-
13:15
-
13:08
-
12:57
-
12:50
-
12:42
-
12:39
-
12:26
-
11:57
-
11:37
-
11:35
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:48
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:01
-
09:46
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:00
-
07:41
-
00:53
-
00:46
-
00:09
- 23 июля 2021
-
23:46
-
23:44
-
23:42
-
23:30
-
23:20
-
22:52
-
22:27