«У нас возникла взаимная симпатия». Пиняев прокомментировал переход в «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» нападающий Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в самарскую команду.



«Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Какие ставлю цели на сезон? Максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями, пасами и голами.



Я знаю, что это команда одного города, люди любят эту команду. Мы все заинтересованы, чтобы радовать болельщиков. Они ходят на стадион, у команды есть поддержка, а значит, будет и результат.



Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт. Говорил ли Сергей Корниленко какие-то особые слова? Нет, но я сразу всё понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича были каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде», — цитирует Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».

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